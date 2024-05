Playout Serie B Ternana, Breda: «Partiamo con lo stesso spirito delle gare contro Palermo e Cremonese»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Ternana, Roberto Breda ha parlato in vista dei playout contro il Bari.

Ecco le sue parole:

«Si parte dallo 0-0, con lo stesso spirito delle gare contro Palermo e Cremonese, senza pensare alla classifica della regular season: sarebbe il più grande errore. Non dobbiamo pensare di essere più bravi. Devo cercare le mosse giuste e avere le contromosse giuste come se fossi in una partita a scacchi. Speravamo tutti di evitare questo tipo di epilogo però allo stesso tempo era un nostro obiettivo. L’idea è di sfruttare al massimo questa opportunità, nonostante non sia una partita semplice. Ma siamo cresciuti e abbiamo una mentalità completamente diversa rispetto a quando li abbiamo affrontati in campionato. Qualche dubbio ce l’ho ancora com’è giusto che sia. Dionisi sta facendo davvero bene, sia in campo che fuori, e in linea di massima siamo tutti quelli dell’altra volta, con Casasola che rientra dalla squalifica».

«Per me esiste solo la prima gara, la seconda è il frutto della prima. La prima determina tanto ed è questa quella sulla quale dobbiamo mettere energia, essendo bravi noi a non esaltare i punti forti dell’avversario e a metterlo in difficoltà nelle lacune. Abbiamo dei principi ben definiti che possono mettere in difficoltà il Bari. Ma dobbiamo continuare a concentrarci sulla partita, il resto non conta nulla. Il gruppo è lo strumento per cercare di portare a casa la salvezza».