Playoff Serie C: ribaltone Pescara a Pesaro, la Giana vince contro la Ternana. I risultati finali

Il primo atto dei quarti di finale dei playoff di Serie C giungono al termine. Le gare di andata confermano alcuni pronostici ma allo stesso tempo non manca qualche sorpresa.

Dopo un avvio choc, il Pescara di Baldini va sotto di due reti in casa della Vis Pesaro per poi ribaltarla e vincerla 2-4. Sconfitta esterna, invece, per la Ternana che cade 1 a 0 contro la Giana Erminio, mentre l’Audace Cerignola non va oltre lo 0 a 0 in casa dell’Atalanta. Alle ore 16, invece, il Vicenza si impone 1-2 sul campo del Crotone. Le squadre si daranno appuntamento a nercoledì 21 maggio per le sfide di ritorno.

Di seguito i risultati finali di oggi pomeriggio:

Ore 16

Crotone-Vicenza 1-2

45’+1 Leverbe (V), 66′ Murano (C), 72′ Ferrari (V).

Ore 18

Giana Erminio-Ternana 1-0

45′ Tirelli

Vis Pesaro-Pescara 2-4

12′ Cannavò (V), 15′ Nicastro (V), 35′ Meazzi (P), 50′ Ferraris (P), 90+3′ Letizia (P), 90+9′ Merola (P)

Atalanta U23-Audace Cerignola 0-0