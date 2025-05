Playoff Serie C: pari all’intervallo tra Pescara e Catania. Avanti la Vis Pesaro a Rimini. I risultati parziali

Si sono conclusi i primi 45 minuti delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, con alcuni risultati che potrebbero già delineare il destino delle squadre in corsa per la promozione. Di seguito i parziali al termine dei primi tempi:

Feralpisalò-Crotone 1-1 (andata 1-3): i lombardi provano a ribaltare il pesante passivo dell’andata, ma il gol del Crotone complica i piani.

Monopoli-Giana Erminio 0-0 (andata 1-3): match bloccato, con i pugliesi chiamati all’impresa nella ripresa.

Pescara-Catania 0-0 (andata 1-0): equilibrio assoluto anche al ritorno, con il Delfino che al momento conserva il vantaggio minimo dell’andata.

Rimini-Vis Pesaro 1-3 (andata 1-1): colpo grosso della Vis, avanti con due gol che mettono in seria difficoltà i padroni di casa.

Torres-Atalanta U23 1-0 (andata 1-7): i sardi ci provano per l’onore, ma la qualificazione è ormai in cassaforte per la Dea.