Sampdoria, Gravina sulla retrocessione: «Una perdita incredibile, ma tornerà presto»

Dopo la dolorosa e inaspettata retrocessione della Sampdoria, che ha scosso tifosi e appassionati di calcio, arrivano parole di vicinanza da parte del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Il numero uno del calcio italiano ha commentato la vicenda a margine dell’evento Special Olympics, sottolineando quanto l’uscita di scena del club blucerchiato rappresenti un colpo duro per l’intero sistema calcistico nazionale.

Le parole del presidente FIGC

«Una perdita incredibile per il calcio sia di Serie A che di B – ha dichiarato Gravina –. Nell’arco di due anni, una società così storica credo che apra una ferita nel racconto dei valori del nostro sport. Ma le leggi del calcio sono queste, non sempre è tutto scontato. Dispiace, ma siamo convinti che una società così blasonata avrà modo di poter risalire in tempi molto rapidi».