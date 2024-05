Playoff Serie B Venezia-Palermo, il club sui social ricorda la vittoria al “Penzo” per 1-3 in campionato: “Rinfreschiamoci la memoria” (VIDEO)

Il Palermo domani affronterà il Venezia nella gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Ai rosanero servirà un’impresa per sperare nella finale.

Avendo perso l’andata per 1-0, la squadra di Mignani dovrà imporsi con almeno due gol di scarto. Il risultato di 1-3 per esempio sarebbe molto utile per il passaggio del turno. Ed è proprio l’1-3 realizzato in campionato che il Palermo sui social ricorda attraverso gli highlights:

