Playoff di B, Juve Stabia eliminata. Pagliuca: «Ho sbagliato le scelte iniziali»

E’ finito in semifinale playoff il sogno della Juve Stabia, eliminata dalla Cremonese allo Zini. Al termine della sfida è intervenuto Pagliuca per commentare la gara:

«L’amarezza è devastante. La verità è che abbiamo giocato in dieci tutta la partita, e non solo per l’espulsione. Ho sbagliato la scelta iniziale. Giocare ogni tre giorni è dura, Piscopo aveva un problema, Bellich ha stretto i denti… Noi non dovevamo giocare in dieci la partita: i dieci hanno corso come dannati, ma non sono bastati. Dispiace aver preso gol per un contrasto non vinto e questo non fa parte di noi. Ai ragazzi dobbiamo fare un grande applauso, sono stati speciali. Sono rammaricato per oggi, non era neanche giusto che la conclusione fosse così netta. La Cremonese è fortissima e ha fatto meglio di noi, quindi complimenti. Sono sempre stato onesto nelle cose, nella mia vita non sono mai abituato a spegnere la luce degli altri per far brillare noi. Ieri è successo così, però, all’inverso (si riferisce alle parole di Stroppa, ndr). Fa comunque parte del gioco, e va bene così. Mi prendo la responsabilità sull’undici iniziale non corretto».