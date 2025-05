Cremonese in finale playoff. Stroppa: «Abbiamo le carte in regola per la Serie A»

Il tecnico Giovanni Stroppa si è espresso a DAZN al termine del match della Cremonese contro la Juve Stabia che vale la finale playoff di Serie B.

«Nel palleggio potevamo fare di più, ma non è facile contro squadre come la Juve Stabia capaci di lavorare sui duelli a tutto campo. Un episodio ha svoltato l’inerzia della gara, peccato aver fatto un solo gol nel primo tempo. In vantaggio di un uomo e avanti 2-0 la squadra è tornata a essere quella con personalità e conoscenze, capace di dominare il campo.

Faccio i complimenti alla Juve Stabia che è stata un avversario tosto, credo nei playoff abbiano fatto un altro salto di qualità. Vazquez? Ha dato i tempi alla squadra e la squadra si riconosce in quest’idea. Con lui è palla in banca, sa come toccarla e difenderla. Se gli si danno compagni capaci di attaccare la profondità si completa. Abbiamo pagato la sua assenza, che però ha fatto crescere gli altri. Ora però non possiamo fare a meno del Mudo. Abbiamo le carte in regola per andare in Serie A, non faremo calcoli e cercheremo di vincere entrambe le partite».