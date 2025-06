Pisa, lavori all’Arena Garibaldi in vista della Serie A: Unipol Domus di Cagliari in alternativa

Dopo 25 anni, il Pisa tornerà a giocare in Serie A, ma per farlo dovrà adeguare il proprio stadio, l’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, con interventi di ammodernamento. I lavori, guidati dallo studio Archea e dall’architetto Casamonti, riguarderanno spogliatoi, aree media e la demolizione di parte delle gradinate, con l’obiettivo di completare tutto entro la notte del 22 agosto, vigilia dell’inizio del campionato.

In caso di ritardi, il club ha già indicato la Unipol Domus di Cagliari come stadio alternativo, opzione approvata dalla Prefettura e resa possibile grazie alla disponibilità del Comune e del Cagliari Calcio.

Non è escluso che il Pisa chieda di giocare in trasferta le prime partite per guadagnare tempo. L’attesa in città è grande, con i tifosi impazienti di vedere la squadra nel rinnovato stadio di casa.