Pisa, la Curva Nord: “Regaliamoci un sogno”

La Curva Nord del Pisa ha rilasciato un comunicato esortando i tifosi a sostenere attivamente la squadra in un momento cruciale. Il messaggio, pubblicato su Sestaporta.news, invita i supporters a trasformare l’Arena in un “fortino” pieno di energia, colore e calore.

Ecco il comunicato:

“È finito il tempo dei discorsi. Ora tocca a noi. Ora tocca al popolo neroazzurro spingere la squadra e rendere l’Arena, come solo noi sappiamo fare, una bolgia di colori e di calore, un fortino dal quale è difficile uscire indenni. Sabato lo stadio dovrà scoppiare. Ora bisogna solo spingere e spingere: entrando allo stadio appena possibile, per far sentire ai ragazzi che ci siamo, portando con sé, o indossando, qualsiasi cosa di neroazzurro e rossocrociato, sciarpe, bandierine, maglie, cappelli, cantando novanta minuti e oltre, tutti i settori. Insieme.

La squadra ha fatto due mezzi passi falsi in un percorso stratosferico, non abbiamo niente da chiedergli se non di ascoltare la nostra passione che è quella della città per cui stanno lottando. Di chi c’è, di chi ci sarebbe ma non può venire, di chi non c’è più. È il momento di metterci qualcosa in più tutti, di prendere per mano questa squadra e di provare tutti insieme a regalarci un sogno. Forza Pisa fino alla vittoria.”