Europa League: Ajax sotto di due gol contro la Royale Union SG. Pari tra Anderlecht e Fenerbahce. I risultati parziali

I primi tempi delle partite di ritorno dei playoff di Europa League hanno riservato sorprese e emozioni. L’Ajax, allenato da Francesco Farioli, ha perso il vantaggio ottenuto nell’andata contro la Royale Union SG, ritrovandosi in 10 giocatori per l’espulsione di Klaassen e con il risultato di 0-2. Il Viktoria Plzen sta dominando il Ferencvaros con un netto 3-0. La partita tra la Real Sociedad e il Midtjylland è stata più equilibrata del previsto, con un risultato parziale di 2-2, nonostante un iniziale vantaggio di due reti per la squadra di San Sebastian. Infine, il match tra Anderlecht e Fenerbahce è stato sospeso momentaneamente a causa di una rissa sugli spalti, con il punteggio fermo sull’1-1.

Ajax – Royale Union SG (andata 2-0) 0-2: 16′ Mac Allister, 28′ David

Anderlecht – Fenerbahce (andata 0-3) 1-1: 4′ En Nesyri (F), 19′ Vazquez (A)

Plzen – Ferencvaros (andata 0-1) 3-0: 27′ e 39′ Durosinmi, 36′ Sulc

Real Sociedad – Midtjylland (andata 2-1) 2-2: 5′ Mendez (RS), 18′ e 45’+2 Sucic (RS), 24′ Buksa (M), Osorio (M)