Pisa in Serie A, Corrado: «Inzaghi? Ha ancora due anni di contratto, ma deciderà entro pochi giorni»

Il Pisa festeggia il ritorno in Serie A dopo oltre trent’anni, e il presidente Giuseppe Corrado ha commentato l’impresa ai microfoni del Festival della Serie A, tracciando le linee del futuro e soffermandosi sulla posizione di Filippo Inzaghi.

«Abbiamo fatto tanto per arrivare in Serie A – ha dichiarato Corrado – ora la sto vivendo con serenità. Oggi in assemblea mi sono trovato con persone che conoscevo. È stato emozionante sapere di aver raggiunto questo risultato importante per una città che lo aspettava da tanto. Noi siamo stati fortunati ad essere anche abbastanza veloci nel percorso di ricostruzione, ma c’era chi dal 1991 aspettava di tornare in A. Ora in città l’effervescenza non accenna a finire».

Ma con la Serie A alle porte, il club deve sciogliere uno dei nodi cruciali: la guida tecnica. Il futuro di Filippo Inzaghi è ancora tutto da scrivere.

«Inzaghi, penso che lo sanno tutti, aveva fatto con noi una scommessa che poi è stata vinta. Ambiva da tre anni ad arrivare al Pisa e c’è arrivato. Insieme abbiamo costruito e finalizzato qualcosa che era ben strutturato. Ha un contratto di altri due anni e pensavamo di aprire un progetto che potesse durare anche in Serie A».

Il presidente, però, apre alla possibilità di un cambiamento:

«Nel caso in cui l’allenatore non si senta pronto per la Serie A o sia lusingato da altre offerte – cosa che ad oggi ufficialmente non si è manifestata – lo valuteremo. Se ci dirà che c’è qualcosa di diverso, andremo su strade diverse. Allenatori o giocatori insostituibili non ci sono, e non devono rimanere coloro che hanno ambizioni diverse. Entro i prossimi 5-6 giorni scioglierà le riserve e noi opereremo di conseguenza».