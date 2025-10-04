Pierozzi: «Una vittoria bellissima e sofferta. Siamo un gruppo unito, ci dà fiducia per andare avanti»

Dopo la vittoria del Palermo per 2-1 sullo Spezia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Niccolò Pierozzi, autore del gol del raddoppio al “Picco”.

«È una vittoria bellissima – ha dichiarato Pierozzi –. Sofferta, com’è giusto che sia quando si viene a giocare su un campo difficile come questo. Ce la portiamo a casa con orgoglio, perché era importante dare continuità ai risultati. All’inizio del campionato non c’eravamo mai riusciti fino in fondo, quindi questa vittoria ci dà fiducia e personalità per proseguire sulla nostra strada».

Il difensore rosanero ha poi parlato dell’emozione per il suo secondo gol stagionale: «Segnare è sempre bellissimo. In tribuna c’erano i miei genitori, che ogni tanto riescono a venire, essendo di Firenze. Dedico il gol a loro e alla mia ragazza: è un momento che mi porto dentro».

Pierozzi ha voluto infine sottolineare l’apporto del pubblico rosanero, numerosissimo anche in trasferta: «Vedere lo spicchio dei nostri tifosi pieno è incredibile. Ci incitano dal primo all’ultimo minuto e alla fine festeggiare tutti insieme è una sensazione stupenda. Quest’anno si è creata un’unione davvero speciale tra squadra e tifosi».

Guardando già alla prossima sfida, Pierozzi ha concluso: «Ora sfrutteremo al meglio la sosta per recuperare energie e prepararci alla gara contro il Modena, che sarà molto importante perché sono lì davanti. Ci riposeremo e lavoreremo come sempre».