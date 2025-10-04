Caserta dopo Bari-Padova: «Questi 3 punti non risolvono le difficoltà»

Ottobre 4, 2025

Al termine del match tra Bari e Padova, vinto per 2-1 dai pugliesi, ha commentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei galletti Fabio Caserta.

Sul match vinto: «Sicuramente il fatto che ci sia stata la voglia di vincere è uno step in avanti, chiaramente ci sono diversi momenti. Spero che la vittoria regali alla squadra consapevolezza, per giocare meglio rispetto ad oggi che era importante vincere. Questi 3 punti non risolvono le difficoltà, ma se avessimo perso giocando bene oggi magari non sarei stato qui»

E sugli episodi: «Ogni gara vive di episodi, la voglia dei ragazzi c’è perché ci hanno sempre creduto e ci credono tuttora. I subentrati, poi, ci hanno dato una mano importante»

