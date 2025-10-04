Spezia – Palermo 1-2: gli highlights della 7ª giornata di Serie B 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Il Palermo di Filippo Inzaghi espugna il Picco dopo 93 anni, battendo lo Spezia per 2-1 nella settima giornata di Serie B.
Decisivi i gol di Pohjanpalo al 42’ e Pierozzi al 58’, prima del gol della bandiera spezzina nel finale.

Una vittoria di carattere che proietta i rosanero al primo posto in classifica, confermando solidità e mentalità vincente.
Rivivi tutte le emozioni e le azioni salienti nel video con gli highlights completi del match.

