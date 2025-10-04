Andreoletti dopo Bari-Padova: «Arrabbiato e deluso, avremmo dovuto almeno salvare il pareggio»

Nel post partita del match fra Bari e Padova, terminato con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa, ha commentato il match in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati Matteo Andreoletti.

Sul match: «Sono molto arrabbiato e deluso, perché fino al rigore avevamo la gara sotto controllo. Stavamo gestendo bene, senza dare l’impressione di poterla nemmeno pareggiare. Poi, da un mezzo rimpallo, è arrivato il rigore e con l’uomo in meno la partita si è completamente ribaltata. Per quanto avevamo fatto fino a quel momento, la vittoria sarebbe stata il risultato più giusto»

Sul rigore che ha deciso il match: «Non l’ho rivisto e non mi interessa. Con il VAR non credo ci siano errori possibili. È stato l’episodio determinante, perché da lì in poi, in dieci contro undici, è diventato tutto complicato. Avremmo dovuto almeno salvare il pareggio»

E sul percorso da fare non ha dubbi: «Siamo neopromossi, il nostro obiettivo è chiaro: la salvezza. Gli otto punti raccolti possono anche essere considerati un bottino discreto, ma nelle ultime due partite abbiamo ottenuto solo un punto a fronte di due ottime prestazioni contro Avellino e Bari. Penso che finora abbiamo raccolto meno di quanto seminato, ma le prestazioni ci dicono che possiamo stare in questa categoria»