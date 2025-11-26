Pescara, risoluzione contrattuale con Vivarini
Secondo quanto riportato da Luca Cilli di “Skysport” , è arrivata la definitiva separazione tra il mister Vincenzo Vivarini ed il Pescara. Dopo l’esonero dello scorso 11 novembre, adesso l’allenatore ha risolto consensualmente il contratto che lo legava agli adriatici.
Vivarini è adesso sempre più vicino a sedersi sulla panchina del Bari. Ad un passo dall’esonero l’attuale allenatore dei biancorossi, Fabio Caserta, con il club del capoluogo pugliese che nelle ultime ore ha accelerato per la scelta di un sostituto.
