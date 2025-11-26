Bari, UFFICIALE: esonerato Fabio Caserta

Arriva l’ufficialità in casa Bari dell’esonero di Fabio Caserta. A comunicarlo è il club stesso, con un comunicato attraverso i propri canali ufficiali. Il tecnico che ha da poco lasciato la sede societaria, al suo posto pronto Vincenzo Vivarini, fresco di risoluzione contrattuale con il Pescara.

Di seguito la nota del club:

“SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali”