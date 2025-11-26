Venezia, Schingtienne: «In Serie B quest’anno i minimi dettagli fanno la differenza»

In vista del match contro il Mantova, ha lasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa il difensore del Venezia, Joël Schingtienne. Il calciatore ha analizzato il derby vinto contro il Padova, con uno sguardo all’incontro di Sabato contro i biancorossi.

«Siamo molto felici di aver vinto il derby – ha dichiarato – i tifosi lo volevano fortemente così come noi. Vincere a Padova è stato un motivo di grande gioia. Alla fine della partita siamo tornati a Ca’ Venezia e abbiamo vissuto l’abbraccio dei tifosi, era la prima volta che vivevo un’esperienza del genere, è stato bellissimo sentire tutta la loro passione e ciò ci motiva a fare ancora meglio»

E sul mister, Schingtienne confessa: «Stroppa vuole mantenere il possesso della palla già dalla difesa, facendo costruzione dal basso, è una cosa che sta dando i suoi frutti e che dobbiamo continuare a fare durante le prossime partite. Mi sta aiutando molto nella mia crescita come calciatore, sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico»

Poi, uno sguardo al prossimo match: «Sabato arriva il Mantova, è una squadra in forma che viene da tre vittorie consecutive; anche loro come noi giocano molto con il pallone tra i piedi, dietro dovremo essere ben concentrati. Il Mantova è una squadra che gioca molto bene, lavoreremo sui dettagli perché faranno la differenza»

Infine, una valutazione sul campionato cadetto: «La Serie B quest’anno è un campionato in cui ogni squadra è competitiva e dove ogni piccolo errore può essere punito. I piccoli dettagli fanno davvero la differenza, bisogna essere concentrati fino all’ultimo minuto se si vuole fare bene»