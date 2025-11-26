Palermo verso la Carrarese: domani Inzaghi in conferenza stampa
Appuntamento con le parole di Filippo Inzaghi. Si terra domani alle 14:15, presso lo stadio “Renzo Barbera”, la conferenza stampa dell’allenatore dei rosanero. Il tecnico presenterà la sfida casalinga di Sabato contro la Carrarese, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B.
Il tecnico rosanero presenterà i temi legati alla prossima sfida di campionato e farà il punto sulle condizioni della squadra dopo la settimana di allenamenti.