Athletic Palermo-Nissa: le formazioni ufficiali
Tutto pronto al Velodromo “Paolo Borsellino” per il recupero dell’undicesima giornata di campionato tra Athletic Palermo e Nissa, con fischio di inizio per le ore 15:00. I nerorosa dovranno fare a meno di Nicolas Micoli alle prese con un risentimento muscolare accusato nel corso della rifinitura. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Athletic Palermo: 22 GRELIAK Jakub, 5 SANCHEZ Gonzalo, 6 CRIVELLO Roberto, 7 MAZZOTTA Antonio, 8 BONGIOVANNI Mattia, 14 BONFIGLIO France, 18 MAURINO Francisco, 20 ZALAZAR Santiago Tobias, 30 BOVA Francesco, 31 PANARO Gian Domenico, 77 FACCETTI Pasquale
A disposizione:12 DI MARIA Mattia, 3 VESPRINI Matias, 4 TORRES Pedro Leonardo, 10 CONCIALDI Piero, 17 MATERA Federico, 21
ZAIC Gabriel Jakob, 28 ANZELMO Domenico, 29 MARTINEZ Gaston, 43 MORI Cosimo.
Nissa: 12 CASTELNUOVO Mirko, 5 AGNELLO Francesco, 10 ROTULO Riccardo, 15 BRUNO Luca, 23 PALERMO Marco, 31 RAPISARDA Francesco, 33 SILVESTRI Amedeo, 69 KRAGL Oliver, 71 NAPOLITANO Federico, 91 MEGNA Giorgio, 96 SARAO Manuel.
A disposizione: 99 CREUSO Rocco, 4 CROCE Aaron, 6 MARINO Antonio, 7 TUMMINELLI Mattia, 8 CITTADINO Andrea, 9 DIAZ Augusto Josè, 19 CIPRIO Bruno, 17 TERRANOVA Pietro, 25 FASCETTA Samuel.