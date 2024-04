L’esterno del Pescara Davide Merola, ha attirato l’interesse di diversi club, di cui 4 di serie B.

Come riportato da “TMW” sul classe 2000 si starebbero muovendo Brescia, Modena e Parma in Serie B, coi ducali che sono proiettati verso la promozione. Tra queste anche il Cesena che una settimana fa ha conquistato la matematica promozione in serie cadetta.