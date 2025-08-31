Pescara, possibile arrivo dell’ex rosa Kasami

Il Pescara, in queste ultime ore di mercato, si muove alla ricerca di rinforzi a centrocampo da mettere a disposizione di mister Vivarini. Infatti, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, potrebbe arrivare in biancazzurro l’ex rosa Pajtim Kasami: il centrocampista è attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Sion.

Il ds dei delfini, Pasquale Foggia, per riuscire a portare in Abruzzo l’ex Palermo, dovrà però prima mettere a segno una doppia uscita. La trattativa è dunque complicata e il tempo non è dalla parte degli adriatici: le prossime ore saranno decisive per il futuro della trattativa per il centrocampista classe ’92.