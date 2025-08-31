Serie B: sprofonda la Sampdoria a Bolzano, pari tra Carrarese e Padova. I risultati

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Sono da poco terminate le partite della seconda giornata di Serie B in programma per le 19:00. Sprofonda la Sampdoria che prende tre gol in casa del Sudtirol: a timbrare il cartellino per i biancorossi Casiraghi, Merkaj e El Kaouakibi. Inutile il gol allo scadere dei blucerchiati firmato da Massimo Coda. Pari senza reti invece nel match tra Carrarese e Padova: gli ospiti restano in 10 al 60′ a causa dell’espulsione di Pietro Fusi, ma riescono ugualmente a portare un buon punto a casa, muovendo la classifica.

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Carrarese-Padova 0-0

Ultimissime

Serie B: sprofonda la Sampdoria a Bolzano, pari tra Carrarese e Padova. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Monza, vicino l’arrivo di Hernani dal Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Seria A: vince di misura la Juventus, pari senza reti tra Torino e Fiorentina. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025
Napoli

Addio Napoli, ma rimango in società | Una bandiera smette col calcio: club rimasto di sasso

Marco Fanfani Agosto 31, 2025

Palermo-Frosinone: Pohjanpalo eletto Player of the Match

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025