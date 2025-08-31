Serie B: sprofonda la Sampdoria a Bolzano, pari tra Carrarese e Padova. I risultati

Sono da poco terminate le partite della seconda giornata di Serie B in programma per le 19:00. Sprofonda la Sampdoria che prende tre gol in casa del Sudtirol: a timbrare il cartellino per i biancorossi Casiraghi, Merkaj e El Kaouakibi. Inutile il gol allo scadere dei blucerchiati firmato da Massimo Coda. Pari senza reti invece nel match tra Carrarese e Padova: gli ospiti restano in 10 al 60′ a causa dell’espulsione di Pietro Fusi, ma riescono ugualmente a portare un buon punto a casa, muovendo la classifica.

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Carrarese-Padova 0-0