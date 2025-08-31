Di Marzio: “Monza, vicino l’arrivo di Hernani dal Parma”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

In queste ultime ore di mercato il Monza è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di mister Nesta. Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, i brianzoli sarebbero vicini a chiudere la trattativa con il Parma per portare in biancorosso il centrocampista brasiliano Hernani.

Il mediano, classe ’94, nel corso di questa sessione di calciomercato era stato anche accostato al Palermo, ma adesso sembra tutto pronto per il suo approdo in Lombardia e l’inizio della sua nuova avventura nel campionato di Serie B.

Ultimissime

Serie B: pari tra Bari e Monza. Nessun gol in Modena-Avellino. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025
Pallone Serie A

“Mi hanno minacciato”: caos in Campionato | Il giocatore racconta tutto dopo la retrocessione

Marco Fanfani Agosto 31, 2025

Seria A: sorpresa Udinese a San Siro. Tris della Lazio sul Verona. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Pescara, possibile arrivo dell’ex rosa Kasami

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Serie B: sprofonda la Sampdoria a Bolzano, pari tra Carrarese e Padova. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025