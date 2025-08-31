Seria A: vince di misura la Juventus, pari senza reti tra Torino e Fiorentina. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Sono da poco terminate le due partite del pomeriggio di Serie A. Vittoria in trasferta contro il Genoa per la Juventus, che espugna Marassi con un gol di testa di Dusan Vlahovic. I bianconeri mettono a segno la loro seconda vittoria su due in campionato e salgono a quota 6 punti. Pareggio senza reti invece nel match tra Torino e Fiorentina, con le due formazioni che si dividono la posta in palio e portano a casa un punto a testa.

Genoa-Juventus 0-1

Torino-Fiorentina 0-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025
