Seria A: sorpresa Udinese a San Siro. Tris della Lazio sul Verona. I risultati parziali

Sono da poco finiti i primi tempi delle due partite della Domenica sera di Serie A. Vantaggio a sorpresa dell’Udinese a San Siro: i bianconeri, dopo il momentaneo vantaggio dell’Inter firmato da Dumfries, ribaltano il risultato con le reti di Atta e Davis, e vanno al riposo in vantaggio. Tutto facile invece per la Lazio, che in questo esordio casalingo fa tre gol all’Hellas Verona nella prima frazione di gioco: le reti di Guendouzi, Zaccagni e Castellanos.

Inter-Udinese 1-2

Lazio-Verona 3-0