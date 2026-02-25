Corriere dello Sport: “Pescara, Brugman guida l’assalto alla corazzata Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
39d4ef163d

Il Pescara si aggrappa alla qualità e all’esperienza di Brugman per tentare l’impresa contro il Palermo. Come racconta Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, sarà il centrocampista sudamericano il punto di riferimento tecnico in una sfida che per i biancazzurri vale una fetta importante di speranza salvezza.

Secondo quanto evidenzia Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, Brugman arriva all’appuntamento in crescita di condizione, dopo il gol realizzato ad Avellino e la buona prestazione offerta al “Penzo” contro il Venezia, nonostante il risultato sfavorevole. Il 33enne è chiamato a prendere per mano la squadra in un momento delicatissimo, con il Pescara alla disperata ricerca di punti per restare agganciato alla corsa per la permanenza in categoria.

Come sottolinea ancora Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, quella contro il Palermo sarà anche la classica gara dell’ex: Brugman ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2015-2016 collezionando 14 presenze. Un motivo in più per lasciare il segno in una partita che, numeri alla mano, si presenta estremamente complessa per gli adriatici.

All’Adriatico andrà in scena un confronto che, come rimarca Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, mette di fronte la miglior difesa del torneo – quella dei siciliani, con appena 19 reti subite – e la retroguardia più perforata, quella abruzzese, con 51 gol incassati. Un dato che fotografa la distanza tra le due squadre, almeno sul piano statistico.

Sul fronte mercato e infortuni, il Corriere dello Sport riferisce dell’ufficialità dell’arrivo del portiere Magnus Brøndbo, classe 2005, norvegese cresciuto nel Bodø/Glimt. Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport spiega che l’estremo difensore, svincolatosi a gennaio, non dovrà essere inserito nella lista over e vestirà la maglia numero 44. Dopo il primo allenamento con i nuovi compagni, dovrebbe accomodarsi in panchina già nella sfida contro il Palermo.

Arrivano invece segnali rassicuranti dall’infermeria. Come riportato da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, gli esami strumentali effettuati da Valzania dopo l’uscita anticipata al “Penzo” hanno dato esito negativo, escludendo traumi. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma il tecnico Gorgone spera di recuperarlo per la gara interna contro i siciliani. Nessun problema, inoltre, per Meazzi, mentre Gravillon sarà assente per squalifica: al suo posto è pronto Letizia.

In vista del tour de force che prevede, tre giorni dopo il Palermo, la trasferta di Frosinone, Gorgone valuta qualche correttivo rispetto alla formazione vista a Venezia. Ma come ribadisce Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, tutto passerà dalla capacità del Pescara di alzare il livello di attenzione e di affidarsi alla classe di Brugman per provare a scalfire la solidità rosanero.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-24 223127

Juve Stabia, Okoro: «Spero di non dover affrontare mai avversari come Diakitè, è troppo forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
monterisi-6-1024x684

Frosinone, tegola Monterisi: a rischio per il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 152448

Juve Stabia, Diakité si presenta: «Qui mi hanno fatto sentire davvero voluto. Darò tutto per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

39d4ef163d

Corriere dello Sport: “Pescara, Brugman guida l’assalto alla corazzata Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (90) peda pierozzi inzaghi brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, le tre mosse di Inzaghi per la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-24 225317

Champions League: a “San Siro” l’Inter perde 2-1 contro il Bodo Glimt e saluta la competizione. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 223127

Juve Stabia, Okoro: «Spero di non dover affrontare mai avversari come Diakitè, è troppo forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 214813

Champions League: pari a reti bianche tra Inter e Bodo Glimt, Newcastle avanti 2-0 sul Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026