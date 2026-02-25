Corriere dello Sport: “Pescara, Brugman guida l’assalto alla corazzata Palermo”

Il Pescara si aggrappa alla qualità e all’esperienza di Brugman per tentare l’impresa contro il Palermo. Come racconta Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, sarà il centrocampista sudamericano il punto di riferimento tecnico in una sfida che per i biancazzurri vale una fetta importante di speranza salvezza.

Secondo quanto evidenzia Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, Brugman arriva all’appuntamento in crescita di condizione, dopo il gol realizzato ad Avellino e la buona prestazione offerta al “Penzo” contro il Venezia, nonostante il risultato sfavorevole. Il 33enne è chiamato a prendere per mano la squadra in un momento delicatissimo, con il Pescara alla disperata ricerca di punti per restare agganciato alla corsa per la permanenza in categoria.

Come sottolinea ancora Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, quella contro il Palermo sarà anche la classica gara dell’ex: Brugman ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2015-2016 collezionando 14 presenze. Un motivo in più per lasciare il segno in una partita che, numeri alla mano, si presenta estremamente complessa per gli adriatici.

All’Adriatico andrà in scena un confronto che, come rimarca Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, mette di fronte la miglior difesa del torneo – quella dei siciliani, con appena 19 reti subite – e la retroguardia più perforata, quella abruzzese, con 51 gol incassati. Un dato che fotografa la distanza tra le due squadre, almeno sul piano statistico.

Sul fronte mercato e infortuni, il Corriere dello Sport riferisce dell’ufficialità dell’arrivo del portiere Magnus Brøndbo, classe 2005, norvegese cresciuto nel Bodø/Glimt. Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport spiega che l’estremo difensore, svincolatosi a gennaio, non dovrà essere inserito nella lista over e vestirà la maglia numero 44. Dopo il primo allenamento con i nuovi compagni, dovrebbe accomodarsi in panchina già nella sfida contro il Palermo.

Arrivano invece segnali rassicuranti dall’infermeria. Come riportato da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, gli esami strumentali effettuati da Valzania dopo l’uscita anticipata al “Penzo” hanno dato esito negativo, escludendo traumi. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma il tecnico Gorgone spera di recuperarlo per la gara interna contro i siciliani. Nessun problema, inoltre, per Meazzi, mentre Gravillon sarà assente per squalifica: al suo posto è pronto Letizia.

In vista del tour de force che prevede, tre giorni dopo il Palermo, la trasferta di Frosinone, Gorgone valuta qualche correttivo rispetto alla formazione vista a Venezia. Ma come ribadisce Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, tutto passerà dalla capacità del Pescara di alzare il livello di attenzione e di affidarsi alla classe di Brugman per provare a scalfire la solidità rosanero.