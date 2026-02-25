Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Quattro squadre per due posti in Serie A. Il quadro in vetta alla Serie B, alla ventiseiesima giornata, è ormai definito. Come analizza Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Venezia, Monza, Frosinone e Palermo sembrano aver scavato un solco difficilmente colmabile dalle inseguitrici nelle dodici giornate che restano prima del traguardo.

I cinque punti che separano il Venezia capolista dal Palermo quarto mantengano tutto ancora aperto, anche alla luce dello scontro diretto in programma all'ultima giornata al "Penzo". A rendere ancor più incerta la corsa sono i quattro confronti diretti ancora da disputare tra le prime della classe: un fattore che potrebbe ridisegnare gli equilibri in testa.

Da 19 anni non accadeva che le prime quattro avessero già superato quota 50 punti alla ventiseiesima giornata. Un rendimento che certifica l'eccezionalità del campionato in corso. L'ultimo precedente di una squadra oltre i 50 punti a questo punto della stagione e poi esclusa dalla promozione diretta risale al 2011/2012, quando il Sassuolo chiuse terzo e venne eliminato ai play-off.

In quella stagione i neroverdi guidavano la classifica dopo 26 turni con 51 punti, a pari merito con il Pescara, ma furono scavalcati dal Torino e poi superati in finale play-off dalla Sampdoria. Un precedente che invita alla prudenza, ma che allo stesso tempo alimenta le speranze dei tifosi rosanero.

Negli ultimi cinque campionati, per tre volte le prime due della graduatoria alla ventiseiesima giornata hanno conservato la posizione fino alla fine, centrando la promozione diretta. I casi recenti di Sassuolo e Pisa, Frosinone e Genoa, Cremonese e Lecce. Due stagioni fa, invece, Parma e Como conquistarono la Serie A con i lariani capaci di risalire dal quinto posto fino al secondo, mentre il Venezia – allora secondo – ottenne la promozione attraverso i play-off.

Nelle ultime cinque stagioni solo in due occasioni ha trionfato una squadra che alla ventiseiesima giornata non era tra le prime quattro. Il caso più emblematico resta quello del Cagliari 2022/2023, settimo con 37 punti e poi vincitore dei play-off. Analogo il percorso del Monza, sesto a questo punto del torneo e poi promosso.

A certificare il cammino di alto profilo delle prime quattro, emerge un ulteriore elemento: i 51 punti del Palermo di Inzaghi in quattro casi su cinque nelle ultime stagioni sarebbero valsi una posizione in zona promozione diretta. Solo il Pisa di Inzaghi, nella scorsa stagione, aveva fatto meglio a questo punto con 54 punti, alle spalle di un Sassuolo già in fuga.

La corsa è apertissima. Ma sarà la continuità di rendimento a fare la differenza. E il Palermo, numeri alla mano, è pienamente dentro la battaglia per la Serie A.