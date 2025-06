Il Pescara guarda in casa Ternana per il prossimo colpo in difesa. Come riportato da Il Messaggero, il club abruzzese segue con interesse Alessio Maestrelli, centrale classe 2003 reduce da una stagione positiva con Le Fere, coronata dalla titolarità nel ritorno della finale playoff proprio contro il Delfino. Con 23 presenze e 1 gol all’attivo, il giovane difensore rappresenta un profilo interessante: possibile offerta nei prossimi giorni.

