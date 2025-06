Padova, Oughourlian valuta la cessione: un imprenditore argentino si fa avanti

Secondo Il Gazzettino, Joseph Oughourlian starebbe riflettendo sulla possibilità di cedere il Padova. A bussare alla porta è un imprenditore argentino attivo nel settore dei media, già interessato al club in passato. L’intenzione sarebbe quella di entrare come socio di maggioranza. Nessuna offerta ufficiale per ora, ma il contatto con l’AD Alessandra Bianchi è avvenuto. Oughourlian, intanto, ha già stanziato il budget per il mercato: il futuro resta in bilico.

