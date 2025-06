De Siervo: «Niente investimenti nei vivai, la Nazionale è in difficoltà»

Durante gli Stati Generali contro la pirateria, tenutisi a Roma, l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha lanciato un allarme sulle condizioni del calcio italiano. «Molti si chiedono perché la nostra Nazionale sia in crisi: una delle cause principali sono le perdite economiche dovute alla pirateria. I soldi che mancano non possono essere investiti nei vivai e nella crescita dei giovani», ha dichiarato.

De Siervo ha poi sottolineato anche il problema delle infrastrutture: «Le nostre strutture sono vecchie e non permettono di generare ricavi importanti. Serve un cambiamento radicale: questa legge va nella giusta direzione. Se continueremo a perdere fatturato, continueremo anche a perdere terreno rispetto agli altri campionati».