Pescara, Capellini: «Carrarese squadra dai meccanismi collaudati, gara delicata»

A due giorni dal match del Pescara contro la Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazione il centrale difensivo dei delfini Riccardo Capellini.

«Affronteremo la Carrarese con un solo obiettivo: conquistare i 3 punti. È una gara delicata, abbiamo avuto due settimane per preparare la partita, la giochiamo davanti al nostro pubblico e siamo molto carichi. Bisogna fare affidamento sull’intero organico. Non dobbiamo preoccuparci, in rosa ci sono giocatori in grado di rimpiazzare gli assenti», ha dichiarato il difensore.

Capellini ha poi aggiunto: «La Carrarese è una buona squadra, compatta e ha meccanismi collaudati, dal momento che molti calciatori giocano insieme da qualche anno. Bisogna scendere in campo con grande attenzione»