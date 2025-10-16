Verso Entella-Sampdoria, Chiappella: «Mi aspetto un’intensità molto alta»

Alla vigilia del derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei biancocelesti Andrea Chiappella.

«Ho trovato i ragazzi molto bene dal punto di vista della serenità, cosa mai scontata quando si sa che si arriva a una partita così importante, storica: un po’ di tensione e un po’ di ansia possono subentrare, invece mi ha favorevolmente colpito la serenità della squadra, che ha fatto poi un’ottima settimana. Questo è stato un buona aspetto, che ci ha permesso di lavorare bene. Conta vivere l’esperienza nel miglior modo possibile e con la consapevolezza di giocarcela con tutte le nostre armi e le nostre forze per arrivare a un risultato positivo» ha dichiarato il tecnico.

Chiappella si è poi espresso in merito al match di domani: «Mi aspetto un’intensità molto alta, la Samp arriva da un’ottima ultima gara che ha ridato grande entusiasmo alla squadra e alla piazza, sarà una gara anche per noi complicata. Ma mi aspetto però un’Entella motivata, entusiasta di giocarsi la gara. Dubbi? Ci sono sempre, i ragazzi mi mettono costantemente in difficoltà, ho tanti protagonisti che stanno seguendo un percorso di crescita dando sempre risposte positive»