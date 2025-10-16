Empoli, Dionisi conduce il suo primo allenamento (VIDEO)
Dopo la rescissione del contratto con i rosanero e l’ufficialità di stamattina del suo trasferimento ad Empoli, Alessio Dionisi ha oggi svolto il suo primo allenamento di questa sua seconda esperienza con i toscani.
Seduta di allenamento contraddistinta da intensità ed indicazioni tattiche impartite dal tecnico che, dopo la deludente stagione con i rosanero, ha voglia di riscatto e di fare bene con la sua nuova squadra. Di seguito il video pubblicato sui canali social del club azzurro: