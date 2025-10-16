Entella, Gozzi: «Contro la Samp non una semplice partita»

Alla vigilia del match tra Virtus Entella e Sampdoria, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente dei biancocelesti Antonio Gozzi.

Questa la nota riportata sul sito ufficiale del club:

“Cari tifosi,

in questi giorni, da uomo di mare un po’ scaramantico, ho scelto di restare in silenzio, evitando i riflettori e le interviste che tanti mi hanno cortesemente chiesto. Vi ringrazio per la comprensione, ma oggi, a poche ore da una sfida così attesa e partecipata, sento il bisogno di condividere con voi un pensiero che mi sta molto a cuore. Quella che ci attende non è una semplice partita: sarà il primo confronto ufficiale tra i nostri due club, e vorrei che restasse impressa per sempre come una festa autentica, un momento straordinario di sport vero. Il Comunale offrirà un colpo d’occhio da brividi; cori e tifo creeranno un’atmosfera magica, tante emozioni sapranno celebrare il calcio che amiamo. Il pallone, qui da noi, è molto di più di un gioco: è un potente messaggio di rispetto, di correttezza, di lealtà. È una passione capace di unire e di far fiorire quei sentimenti che ispirano fair play e amicizia”.