E’ TORNATO PARATICI, va a coprire il “buco” in dirigenza: “Non vedo l’ora di iniziare”

Paratici torna in pista dopo lo stop.

Fabio Paratici è considerato uno dei direttori sportivi più influenti del calcio moderno. La sua carriera è segnata da un approccio analitico e da una profonda conoscenza del mercato dei trasferimenti. Abile nel riconoscere talenti e nel gestire risorse limitate, ha costruito squadre di grande valore, lasciando un’impronta significativa soprattutto durante la sua lunga esperienza alla Juventus, dove ha contribuito a riportare il club ai vertici del calcio europeo.

La sua avventura dirigenziale inizia nel 2004 alla Sampdoria, dove sviluppa competenze tecniche e gestionali che lo portano rapidamente sotto i riflettori. Nel 2010 approda alla Juventus come direttore sportivo, diventando uno dei protagonisti della rinascita bianconera. Paratici si distingue per la capacità di individuare giocatori funzionali al progetto, gestendo trattative complesse con equilibrio economico e visione strategica.

Il periodo juventino, durato oltre dieci anni, rappresenta l’apice della sua carriera. Paratici è l’architetto di una squadra vincente, costruita attraverso acquisti mirati e intuizioni di mercato come Dybala, Pjanic, Ronaldo e De Ligt. Ha saputo fondere giovani promesse e campioni affermati, creando una rosa competitiva in Italia e in Europa. Il suo lavoro ha contribuito alla conquista di numerosi titoli e alla crescita del valore del club.

Dopo l’addio alla Juventus nel 2021, Paratici si è trasferito al Tottenham, portando con sé la sua esperienza internazionale. A Londra ha affrontato la sfida di rilanciare gli Spurs, puntando su una gestione moderna e su un mercato intelligente. Il suo nome resta tra i più rispettati del panorama calcistico, sinonimo di competenza e visione.

Il ritorno di Paratici al Tottenham

Fabio Paratici torna a essere il direttore sportivo del Tottenham. Il club londinese, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il suo rientro in società all’interno di una nuova struttura organizzativa dedicata al calcio maschile.

Paratici lavorerà insieme a Johan Lange, anch’egli nominato direttore sportivo, con l’obiettivo di rafforzare la leadership e la visione a lungo termine del club, dalla prima squadra al settore giovanile. La decisione rientra in un più ampio piano di sviluppo che coinvolge anche il comparto femminile, con investimenti mirati a garantire un successo stabile nel tempo.

Un progetto condiviso e ambizioso

Nelle sue prime dichiarazioni, Paratici ha espresso entusiasmo per il ritorno a Londra, dopo aver collaborato per mesi come consulente del club. “Sono felice di tornare in un ambiente che amo — ha detto — e di lavorare con Johan per costruire un futuro speciale per il Tottenham e i suoi tifosi”.

Anche Lange ha sottolineato l’importanza della nuova struttura, definendola “un progetto speciale” e lodando il talento presente tra staff e giocatori. Insieme, i due dirigenti guideranno una fase di crescita che punta a riportare gli Spurs stabilmente tra le grandi d’Europa.