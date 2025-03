Pescara, Baldini: «Problemi in Serie C? Il calcio dovrebbe fermarsi e protestare»

Ieri sera, venerdì 7 marzo, il Pescara ha vinto 4 a 1 contro la Lucchese, una delle società coinvolte dalle sanzioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico dei biancoazzurri, Silvio Baldini, ha rilasciato le seguenti parole:

«Per un’ora siamo stati quelli con i problemi e le ansie. Lo spirito era quello di continuare e ritrovare la scintilla. Il gol di Arena ci ha fatto ritrovato la gioia. Quando i cambi li sbagli non vanno bene, questa volta è girato tutto bene. Letizia è entrato e ha fatto benissimo. Stessa cosa Ferraris. Arena ha dato quel qualcosa in più. Ci terrei a fare I complimenti alla Lucchese, per un’ora hanno giocato con grande dignità nonostante i 6 punti di penalizzazione. Per un’ora non ci siamo accorti delle loro difficoltà e va tutta la mia difficoltà. Il calcio dovrebbe fermarsi e protestare per le situazioni che stanno accadendo anche a Taranto e alla Turris».