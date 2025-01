Pedullà: “Dionisi non è saldo, sul Palermo mi aspetto di tutto. La situazione su Di Chiara”

L’esperto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha fatto un breve punto in diretta su Sportitalia sulla situazione del Palermo dopo l’arrivo del direttore sportivo, Carlo Osti, al posto di Morgan De Sanctis: «In casa rosanero mi aspetto di tutto. Il direttore sportivo è cambiato da poco e comunque la posizione dell’allenatore non è così salda. Inoltre non c’è una trattativa per Di Chiara, su cui c’è la proposta della Salernitana».

Continue Reading