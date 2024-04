Pasqualin: «Movimenti dirigenziali in B? Il Palermo potrebbe fare delle riflessioni sul futuro»

Intervistato da “TMW” Claudio Pasqualin ha parlato in merito alla Serie B, alla lotta al secondo posto ma anche su alcuni movimenti dirigenziali.

Ecco le sue parole:

«C’è una bella bagarre. Il Venezia ha perso un’occasione. Ma l’Ascoli non poteva lasciare nulla. Per il secondo posto restano Venezia, Como e Cremonese. Movimenti dirigenziali in B? Il Pisa cercherà un nuovo direttore sportivo dopo il passeggio di Stefanelli alla Juve, il Palermo potrebbe fare delle riflessioni sul futuro, come il Como che deve ancora trovare un assetto definitivo e poi tante altre situazioni in divenire”.