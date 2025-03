“Papà Rosanero”: il 19 marzo al Barbera un evento speciale per la Festa del Papà

Il 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, il Renzo Barbera aprirà le porte per un evento unico: “Papà Rosanero”, un pomeriggio dedicato al legame tra i più piccoli e i loro papà, tra emozioni, calcio e passione rosanero.

I partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva con un tour guidato nelle aree più riservate dello stadio, per poi scendere sul prato del Barbera e calciare un rigore sotto la Curva Nord, proprio come i loro beniamini.

Un’esperienza da sogno per i piccoli tifosi e i loro papà

Dopo l’accreditamento, il percorso inizierà dal Palermo Store, dove padre e figlio potranno scegliere un pallone ufficiale da utilizzare nel pomeriggio e poi portare a casa. Il tour proseguirà con la visita alla mixed zone, agli spogliatoi e al tunnel d’ingresso in campo, fino ad arrivare al momento più atteso: il calcio di rigore sotto la curva, accompagnati dallo speaker dello stadio e con la loro foto proiettata sui maxischermi.

Un’occasione unica per creare ricordi indelebili in un luogo simbolo della passione rosanero.

Pacchetti disponibili e modalità di acquisto

L’evento è aperto a tutti i padri con figli di età massima di 18 anni (nati dal 1° gennaio 2007 in poi) con due pacchetti disponibili:

“PAPÀ + 1” – € 49 (1 padre + 1 figlio/a)

“PAPÀ + 2” – € 65 (1 padre + 2 figli/e)

Orari disponibili: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30.

I biglietti saranno acquistabili su Vivaticket fino al 17 marzo, con prelazione per gli abbonati fino al 13 marzo. Dal 14 marzo, la vendita sarà aperta a tutti fino a esaurimento posti.

Per gli abbonati, il codice da inserire per la prelazione dipende dal tipo di abbonamento (tessera tradizionale, documento digitale o fidelity card “Siamo Aquile”).

L’evento avrà inizio puntualmente nell’orario selezionato, con l’invito ad arrivare almeno 15 minuti prima.

Una giornata speciale per vivere il Barbera in un modo unico, tra calcio, passione e il legame più bello: quello tra un papà e il proprio figlio.