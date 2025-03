Messina, il rammarico di Ferrero: «Ho provato ad acquistare il club ma nessuno vuole vendere»

Negli scorsi giorni si è molto parlato in merito alla possibilità di vedere il Messina passare nelle mani di Massimo Ferrero. Nelle ultime ore, però, la trattativa è arenata. Infatti, l’ex presidente della Sampdoria ha confidato le seguenti parole a Messinasportiva.it: «Ci ho provato ma nessuno vuole vendere». Uno sfogo che sarebbe dettato dal fatto che né il presidente Stefano Alaimo né il suo predecessore Pietro Sciotto avrebbero risposto alle sollecitazioni dell’ex numero uno blucerchiato.

Il destino del Messina, adesso, è sempre più appeso ad un filo. L’unica pista che sembrerebbe restare ancora in piedi è quella legata ad un gruppo estero, fin qui imprecisato, che ha già richiesto la trasmissione di documentazione contabile al club e avviato una “due diligence”. Tuttavia, i fondi attesi dal Lussemburgo non sono ancora arrivati e l’unico spiraglio sarebbe rappresentato da questo dialogo in essere.