Palermo Women, le convocate per la sfida contro la Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Il Palermo Women ha diramato la lista delle convocate per la partita di domani contro la Salernitana Women, valida per la prossima giornata di campionato. Le rosanero cercano continuità dopo le ultime prestazioni e si preparano a una sfida importante per la classifica.

Ecco l’elenco completo delle convocate rosanero:

Sorce

Leto

Conciauro

Scalici

I. Viscuso

Dragotto

Cancilla

Coco

Cracchiolo

Purpura

Chirillo

Massaro

Manna

Palermo

Cangelosi

Di Salvo

Priolo

Bruno

Incontrera

Biundo

Il gruppo, guidato dallo staff tecnico rosanero, è pronto a dare battaglia in una gara che si preannuncia combattuta.

