Palermo Women, le convocate per la sfida contro la Salernitana
Il Palermo Women ha diramato la lista delle convocate per la partita di domani contro la Salernitana Women, valida per la prossima giornata di campionato. Le rosanero cercano continuità dopo le ultime prestazioni e si preparano a una sfida importante per la classifica.
Ecco l’elenco completo delle convocate rosanero:
Sorce
Leto
Conciauro
Scalici
I. Viscuso
Dragotto
Cancilla
Coco
Cracchiolo
Purpura
Chirillo
Massaro
Manna
Palermo
Cangelosi
Di Salvo
Priolo
Bruno
Incontrera
Biundo
Il gruppo, guidato dallo staff tecnico rosanero, è pronto a dare battaglia in una gara che si preannuncia combattuta.