Primavera 2, Palermo-Cosenza: le formazioni ufficiali della 5ª giornata
È tutto pronto per Palermo-Cosenza, gara valida per la 5ª giornata del Campionato Primavera 2 – Girone B 2025-2026. Fischio d’inizio alle ore 12.00 al “Pasqualino” di Carini, dove i rosanero di Del Grosso cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre gli ospiti guidati da Gatto puntano a consolidare il buon avvio di stagione.
Ecco le formazioni ufficiali:
PALERMO (4-3-3)
Balaguus; Nicolosi, Rinella, Tarantino, Hulidov; Occhione, Grippa, Ribaudo; Brutto, Di Mitri (C), Terranova.
A disposizione: Pizzuto, Mastellone, Federico, Galletti, Caruso, Brancato, La Mantia, Cracchiolo, Dell’Orzo, de Oliveira, Di Gregorio, De Caro.
Allenatore: Del Grosso.
COSENZA (4-3-3)
Le Rose; Pellegrino, Agrelli, Cotroneo, Curatelo; Perfetti, Silvestri, Martino; Mazzulla, Randazzo (C), Barbagallo.
A disposizione: Falbo, Castagna, Grosso, De Lia, Marini, Musacchio, Novello, Pisano, Zago.
Allenatore: Gatto.
Arbitro: Montevergine (Ragusa)
Assistenti: Firera (Ragusa) – Saracino (Ragusa)