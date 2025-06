Palermo Women: all’intervallo Trastevere avanti 0-2, promozione in Serie B vicinissima

Il Trastevere Femminile vede sempre di più la promozione in Serie B. Allo Sport Village Tommaso Natale, il Palermo Woman il primo tempo sul risultato di 0-2. Ritmi bassi, anche a causa delle temperature, ma formazione ospite molto agguerrita e vogliosa di portare a casa i punti necessari per vincere il campionato. Rosanero in difficoltà contro la capolista, che indirizza la partita a proprio favore grazie alla doppietta di Tarantino, propiziata anche dalle ottime giocate di Antonelli. In questo momento, considerati anche i risultati sugli altri campi, il Palermo terminerebbe l’anno al settimo posto con 41 punti.

