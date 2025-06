Ex rosa, Iachini: «Contatti con club di A e di B, sono alla ricerca del progetto giusto»

Giuseppe Iachini è alla ricerca di nuovi e ambiziosi stimoli. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex allenatore del Palermo ha dichiarato di aver ricevuto, durante l’anno, alcune proposte da diverse società, confermando la sua volontà di rimettersi in gioco:

«Sono stato contattato da diverse squadre tra A e B. Però poi per un motivo o un altro le cose non si sono concretizzate. Sono stato vicino ad alcune squadre che però poi hanno rifatto risultato. Da altre parti invece non si sono verificate le condizioni. Sono pronto a valutare e vedere cosa viene fuori. Senza sbagliare. Cerco il progetto giusto».

E sulla finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese, Iachini ha rilasciato le seguenti parole:

«Sarà una partita tra due squadre forti. Altrimenti se non fossero forti non sarebbero arrivate lì. Hanno fatto entrambe molto bene. In due anni di lavoro con quattro sessioni di mercato hanno fatto gli accorgimenti giusti. Arrivano entrambe con conoscenze e lavoro dietro. La posizione in classifica e quindi i due risultati su tre fanno pendere la bilancia a favore dello Spezia. Però la Cremonese è una squadra forte, ostica».