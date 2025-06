Avv. Brescia: «Avevamo diritto a più tempo. Nostre tesi non comprese»

Giorgio Altieri, legale del Brescia Calcio, è tornato a intervenire sul delicato caso che coinvolge le Rondinelle, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Giornale di Brescia”. Le sue parole arrivano dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che ha generato nuove tensioni e acceso ulteriormente il clima attorno alla società lombarda:

«Sono state comprese le nostre tesi difensive? Mi sembra proprio di no. Proveremo a spiegarle meglio in appello. La sintesi della nostra discussione poi non ci rende giustizia di quel che abbiamo detto il 29 maggio. Se avessimo avuto più tempo alcuni argomenti li avremmo scritti. Va detto che abbiamo fatto alcune eccezioni molto delicate e di rilievo ribadite in discussione. Ma non c’è stata alcuna risposta. Forse ho letto la sentenza ancora troppo velocemente, ma non trovo alcune risposte che abbiamo chiesto. Avremmo senz’altro avuto diritto ai tempi di difesa previsti dalle normative federali. Non quelli ordinari, non l’abbiamo mai chiesti, ma non così compressi».