Ammucchiata per la serie A. E il Palermo c’è

PALERMO MANTOVA INZAGHI

La corsa alla Serie A entra nella sua fase decisiva e il Palermo vuole restare dentro la grande ammucchiata fino all’ultimo metro. Come racconta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il successo conquistato sul campo della Carrarese, pur sofferto, assume un peso enorme nella lotta ai vertici della classifica.

Nel racconto di Massimo Norrito di la Repubblica Palermo, questo non è il momento di guardare troppo alla forma delle vittorie. Nella fase finale del campionato contano soprattutto i punti e il Palermo lo sa bene. Durante tutta la stagione la squadra di Inzaghi ha espresso un calcio di alto livello, ma ora la pressione cresce per tutti e ogni partita diventa una battaglia.


Come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il successo di Carrara assume ancora più valore perché è arrivato nello stesso turno in cui anche le altre squadre di vertice hanno rallentato. In un campionato così equilibrato, gli inciampi fanno parte del percorso: il Palermo ha avuto il suo a Pescara, mentre il Monza è caduto a La Spezia.

La fotografia della corsa promozione, evidenziata da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, racconta di una classifica cortissima: Venezia 63 punti, Monza 60, Frosinone 58 e Palermo 57. Quattro squadre racchiuse in appena sei lunghezze, con tre club addirittura separati da soli tre punti. Solo due saliranno direttamente in Serie A, mentre le altre dovranno passare dalla lotteria dei playoff.

Secondo Massimo Norrito di la Repubblica Palermo, il calendario mette davanti ai rosanero tre scontri diretti che potrebbero decidere il destino della stagione. Tutti lontano dal Barbera: si parte sabato a Monza, poi il 10 aprile la trasferta di Frosinone e infine l’ultima giornata al Penzo contro il Venezia.

Ciò che appare chiaro, però, è lo stato di salute della squadra. Nel racconto di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il passo falso di Pescara sembra ormai alle spalle, come dimostrano le vittorie ottenute contro Mantova e Carrarese. Due successi diversi per modalità ma identici nel risultato: tre punti pesantissimi.

Grande merito, sottolinea ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, va riconosciuto a Inzaghi, capace di gestire con equilibrio il momento delicato dopo la sconfitta dell’Adriatico. Il tecnico ha saputo trasmettere fiducia ai suoi giocatori, invitandoli a ricordare la propria forza e a non farsi condizionare dai dubbi.

In questo Palermo che lotta e non molla mai ci sono simboli chiari. Pohjanpalo continua a segnare con una continuità impressionante, mentre Segre rappresenta lo spirito combattivo della squadra. L’immagine del vicecapitano che protegge il pallone sulla bandierina a Carrara, evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, è la fotografia perfetta di un gruppo che soffre, combatte e vuole arrivare fino in fondo.

