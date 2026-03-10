Corriere dello Sport: “Ancora un flop per Dionisi”

L’Empoli vive uno dei momenti più difficili della stagione. I numeri parlano chiaro: quattro punti nelle ultime dieci partite e una vittoria che manca dal 10 gennaio. Un rendimento che ha cambiato completamente gli obiettivi della squadra toscana. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, nel giro di poche settimane il sogno playoff è svanito e oggi il traguardo principale è diventato la salvezza.

Secondo quanto ricostruisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’ultima grande delusione è arrivata sul campo del Catanzaro, dove l’Empoli è uscito sconfitto nonostante fosse riuscito a portarsi sul doppio vantaggio. Un ko pesantissimo che potrebbe rappresentare l’ultima partita sulla panchina azzurra per Alessio Dionisi.





Come evidenzia ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del cambio tecnico. Sarebbe il secondo esonero stagionale per il club toscano dopo l’addio a Guido Pagliuca maturato nel mese di ottobre, proprio durante la sosta per le nazionali. In quella circostanza la società aveva scelto di affidarsi a Dionisi, tecnico che aveva già scritto una pagina importante della storia recente dell’Empoli guidando la squadra alla promozione in Serie A nella stagione 2020/2021.

L’arrivo di Dionisi aveva inizialmente riacceso l’entusiasmo. Come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il cambio in panchina sembrava poter rappresentare la svolta giusta per rilanciare la corsa verso la zona playoff. A novembre erano infatti arrivati tre successi consecutivi che avevano fatto pensare a una risalita stabile.

La continuità però non è mai arrivata. I risultati hanno iniziato a peggiorare e la squadra è entrata progressivamente in una spirale negativa. In casa, ricorda Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Empoli non vince dal 29 novembre, quando rifilò un netto 5-0 al Bari. Dopo quella gara le uniche due vittorie sono arrivate in trasferta, sui campi di Mantova e Cesena. Un bottino troppo esiguo per una squadra che puntava ai piani alti della classifica.

La classifica adesso fa paura e il rischio retrocessione è diventato improvvisamente concreto. Per questo motivo la società sembra orientata a cambiare ancora guida tecnica per cercare una scossa immediata nelle ultime nove giornate di campionato.

Per il dopo Dionisi il nome più caldo è quello di Fabio Caserta. Come riporta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’ex allenatore di Juve Stabia, Perugia, Benevento, Cosenza, Catanzaro e Bari sarebbe in cima alla lista dei possibili sostituti. Tra le alternative restano in corsa anche Rolando Maran e Gabriele Cioffi, con Maran leggermente avanti nelle gerarchie, mentre sullo sfondo figura anche William Viali.

Nel frattempo la squadra è chiamata a concentrarsi sul campo. Sabato al Castellani arriverà il Mantova per una sfida che ha assunto un peso enorme nella corsa salvezza. L’Empoli occupa attualmente il tredicesimo posto insieme alla Virtus Entella, con un solo punto di vantaggio proprio sui virgiliani, oggi quindicesimi.

All’andata gli azzurri riuscirono a imporsi in Lombardia grazie alla rete di Nasti. Una vittoria datata 21 dicembre che sembrava poter rappresentare il punto di svolta per rilanciare le ambizioni della squadra. Ma, come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, da quel momento in poi il percorso dell’Empoli si è complicato sempre di più, fino alla crisi attuale.