Giornale di Sicilia: “Palermo, il tabù trasferta dura da cinque mesi. A Bolzano la prova del nove”

Quattro punti nelle prime due gare casalinghe rappresentano un buon inizio, ma se il Palermo vuole tenere un passo da Serie A deve iniziare a vincere anche lontano dal Barbera. Domani a Bolzano i rosanero affronteranno il Südtirol nel primo dei 19 impegni esterni di campionato, con l’obiettivo di interrompere un digiuno che dura ormai da quasi cinque mesi.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’ultima vittoria fuori casa risale al 27 aprile, 3-1 a Catanzaro. Da allora, per Brunori e compagni, più difficoltà che gioie: pochi punti conquistati e grande fatica persino a trovare la via del gol.

L’unica trasferta con Inzaghi in panchina, lo 0-0 di Cremona in Coppa Italia, ha comunque rappresentato un segnale incoraggiante. Secondo Arena sul Giornale di Sicilia, la prestazione difensiva è stata positiva, ma per affrontare la Serie B servirà maggiore incisività in attacco.

Restano ancora brucianti, come sottolinea il Giornale di Sicilia, le ultime due prove lontano dal Barbera con Dionisi in panchina: il 2-1 subito a Cesena, con il rigore fallito da Pohjanpalo e la reazione mancata dopo il gol dell’ex Saric, e l’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia, dominata per novanta minuti e colpita da Adorante su una dormita difensiva.

Per invertire la rotta servirà lo spirito mostrato con la Reggiana, più precisione in avanti e solidità dietro. Il Südtirol, però, ha già dimostrato la propria forza battendo 3-1 la Sampdoria davanti al proprio pubblico. «Organizzazione difensiva e cinismo sotto porta – scrive Arena sul Giornale di Sicilia – saranno le armi cui farà ricorso Inzaghi per rompere il tabù trasferta».

Tre delle prossime cinque sfide si giocheranno lontano dal Barbera: tornare con punti pesanti sarebbe il primo passo per costruire un cammino d’alta classifica e dare entusiasmo a una piazza che, conclude Arena sul Giornale di Sicilia, è stanca della Serie B e sogna il grande salto.