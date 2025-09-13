Bereszynski resta in orbita Palermo

Il mercato del Palermo vive ore decisive. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sembra ormai definitivamente tramontata l’ipotesi di una partenza di Valerio Verre verso Grecia o Turchia. Restano invece aperti, seppur senza passi concreti, gli scenari legati a Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Al momento, tuttavia, la situazione appare ferma e in attesa di sviluppi.

Parallelamente, la dirigenza rosanero lavora sul fronte degli innesti. Secondo quanto sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, il nome caldo delle ultime ore è quello di Bartosz Bereszynski. Il laterale polacco, svincolato, resta nel mirino del club e sarebbero emersi spiragli per un suo approdo al Palermo, anche senza un’uscita preventiva di Verre.

Un colpo che – scrive Radicini sul Giornale di Sicilia – potrebbe completare definitivamente la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Con l’arrivo di Bereszynski, infatti, il tecnico avrebbe un’alternativa per ogni ruolo anche in difesa, garantendo maggiore equilibrio e copertura in vista della seconda parte di stagione.

La strategia appare chiara: consolidare l’organico senza rinunciare a soluzioni di esperienza. Una linea che, come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, potrebbe dare al Palermo quella profondità di squadra necessaria per affrontare gli impegni più delicati della Serie B.